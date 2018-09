Wallisellen - Microsoft News ist der neue Content-Partner von SBB WiFi und ab sofort auf der Startseite von SBB WiFi integriert. Microsoft News liefert ein Nachrichtenangebot der renommiertesten Medienmarken in Englisch, Italienisch, Französisch und Deutsch und steht ab sofort allen Schweizer Pendlern in über 80 Bahnhöfen landesweit gratis zur Verfügung.

Kostenloses Internet an über 80 Schweizer Bahnhöfen

Die SBB WiFi Internetgeschwindigkeit ist hoch und wird laufend den Kundenbedürfnissen angepasst. Mittlerweile wird SBB WiFi bereits von mehr als 650'000 Unique Usern pro Monat an über 80 Schweizer Bahnhöfen genutzt. Wer sich für das kostenlose Internet anmeldet, kann ab sofort unkompliziert ein hochwertiges Newsangebot aus dem Hause Microsoft in vier verschiedenen Sprachen nutzen.

Microsoft News liefert Inhalte in 28 Sprachen, von mehr als tausend Premium-Publishern und über 3'000 Medienmarken auf der ganzen Welt. Die Verlagspartner von Microsoft stellen weltweit täglich über 100'000 redaktionelle Inhalte bereit. In der Schweiz erreicht das News-Angebot monatlich jeden dritten Onliner über 14 Jahre und es besteht eine Zusammenarbeit mit 16 Medienmarken, ...

