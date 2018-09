Der französische Entsorgungskonzern Suez hat in Knittlingen im baden-württembergischen Enzkreis eine neue Anlage zum Recycling von siliziumbasierten Solarmodulen in Betrieb genommen. Mittels eines neuen Recyclingprozesses, der mechanische, thermische und elektrochemische Verfahren kombiniert, könnten jährlich bis zu 50.000 Altmodule recycelt und die darin enthalten Rohstoffe in den Materialkreislauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...