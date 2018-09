Marteria & Casper sind mit "1982" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts neu eingestiegen. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Auf Rang zwei folgt Neueinsteiger Samy Deluxe mit "SaMTV Unplugged (Baust Of)". Auf Rang drei befinden sich "Die Lochis" mit "whatislife". In den Single-Charts sind Dynoro & Gigi D'Agostino mit "In My Mind" unverändert auf dem ersten Platz. Bonez MC & RAF Camora sind von Platz drei auf zwei mit "500 PS" hochgeklettert.

Auf dem dritten Rang folgt Capital Bra feat. Juju mit "Melodien", die sich ebenfalls um einen Platz verbessert haben im Vergleich zur Vorwoche. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.