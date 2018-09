Die Unionsfraktion fordert einen deutschsprachigen Beitrag beim Eurovision Song Contest. "Alle gesellschaftlichen Akteure sind gefordert, eine übermäßige Verwendung von Anglizismen zu vermeiden und ein gutes, verständliches Deutsch zu gebrauchen", sagte die kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann, am Freitag.

"Viele Musikinterpreten in unserem Land singen erfolgreich deutsch und sind damit wichtige Sprachbotschafter." Wenn bei internationalen Wettbewerben der deutsche Beitrag wieder in deutscher Sprache gesungen würde, wäre dies Werbung vor einem Millionenpublikum dafür, sie zu lernen, so Motschmann.