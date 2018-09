Dies Tesla Aktie bewegt sich bereits seit April letzten Jahres in einer Range, welche sich ca. um den Preis von 350 USD gebildet hat. Hierbei hat es sich stets angeboten, die Aktie an den Extremen zu kaufen bzw. zu verkaufen. Der Markt hat am vergangenen Freitag bei ca. 263,00 USD geschlossen. Damit befindet sich der Kurs nicht mehr allzu weit vom unteren Extrembereich des genannten Marktgleichgewichts entfernt. In dieser Zone würde es eher wieder ...

