Moneycab.com: Herr Stangl, SIG stellt mit aspetischen Kartonverpackungen ein Produkt her, dass dem Endkunden beim Kauf von Getränken und Lebensmitteln fortlaufend begegnet. Was ist den Kunden wichtiger, die Verpackung oder der Verschluss?

Rolf Stangl: Wir stellen ja nicht nur Verpackungen und Verschlüsse her, sondern liefern unseren Kunden ein ganzes aseptisches System mit Füllmaschinen, Verpackungsmänteln, Verschlüssen und dazugehörenden Dienstleistungen. Aber zu Ihrer Frage, ob Verpackung oder Verschluss wichtiger sei: In unserer mobilen Gesellschaft wird immer mehr direkt aus der Verpackung konsumiert. Für den Konsumenten muss deshalb das Gesamtpaket stimmen. Die Verpackung muss handlich sein und der Verschluss praktisch. Man darf aber nicht vergessen, dass für die Haltbarkeit des Produktes vor allem auch das Verpackungsmaterial entscheidend ist. Da steckt sehr viel Know-how drin.

Man hatte sich ja früher, also zu Zeiten, als die Verpackungen noch aufgeschnitten werden mussten, schon daran gewöhnt, dass es beim Ausgiessen fast immer ein Unglück gegeben hat. Inwieweit entwickelt SIG heutige Verschlusssysteme weiter?

Der Verschluss und seine Verbindung mit der Verpackung sind ein ganz wichtiger Teil unseres Angebots und wir stellen hier unsere Innovationskraft laufend unter Beweis. Wir haben 1993 den weltweit ersten wiederverschliessbaren Ausgiesser und im Jahr 2000 den ersten Schraubverschluss für aseptische Kartonverpackungen auf den Markt gebracht. Heute setzen wir in Punkto Ausgiesskomfort mit unserer Kartonflasche combidome Massstäbe. Unser Kompetenzzentrum für Verschlüsse befindet sich übrigens in Neuhausen, an unserem Hauptsitz in der Schweiz.

Mit dem preisgekrönten SIGNATURE Pack hat SIG die erste aseptische Kartonpackung entwickelt, die zu 100% in Verbindung zu pflanzenbasierten nachwachsenden Rohstoffen steht. Welche Anforderungen seitens Ihrer Kunden und letztlich der Konsumenten stellen Sie bezüglich Nachhaltigkeit fest?

Nachhaltigkeit ist bei unseren Kunden wie bei den Konsumenten ein grosses Thema. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Kartonverpackungen eine bessere Umweltbilanz aufweisen als anderen Materialien wie Glas oder Plastik. Der Grossteil des verwendeten Materials kommt aus nachwachsenden Rohstoffen - beim SIGNATURE Pack bis zu 100%. Die Kartonpackungen sind vollständig recyclebar und die Recyclingquoten beispielsweise in der EU steigen seit Jahren kontinuierlich an. Wir sind sehr stolz darauf, was wir in diesem Bereich in den letzten Jahren erreicht haben.

"Wir wollen "net positive" werden, das heisst, wir streben langfristig einen positiven Gesamteffekt an, indem wir als SIG der Gesellschaft und Umwelt mehr zurückgeben wollen, als wir von ihnen beanspruchen." Rolf Stangl, CEO SIG Combibloc

Wie wichtig sind solche Innovationen für SIG, wie viel investieren Sie in diesen Bereich?

Verantwortungsvolles Handeln ist ein zentrales Element unserer Geschäftstätigkeit. Wir wollen "net positive" werden, das heisst, wir streben langfristig einen positiven Gesamteffekt an, indem wir als SIG der Gesellschaft und Umwelt mehr zurückgeben wollen, als wir von ihnen beanspruchen. Alle unsere Materialien, Produkte und Dienstleistungen sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...