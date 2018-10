Das innovative Phytobac®-Konzept verhindert so genannte Punkteinträge, also Einträge von Pflanzenschutz- und Düngemitteln in Oberflächengewässer. Es ist ein in sich vollkommen geschlossenes System und charakterisiert eine nachhaltige Befüll- und Reinigungsstation. Foto © Beutech Agro Die Pflanzenschutzspritze oder der Düngerstreuer werden auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...