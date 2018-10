Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag im frühen Handel unter starkem Druck. Die Vorgaben sowohl aus den USA als auch aus Asien waren klar negativ. Die Stimmung bleibt damit wie über die vergangenen Tage von erhöhter Nervosität geprägt, was sich in einer weiterhin stärkeren Volatilität äussert. Im Fokus stehen an der Schweizer Börse Schindler, AMS und Logitech nach der Präsentation von Quartalszahlen, wobei AMS im frühen Handel massiv nachgaben.

Die Stimmung an den Börsen wird gleichzeitig von verschiedenen Entwicklungen belastet. So sorgt die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi weiterhin für erhöhte globale Spannung. US-Präsident Trump hat sich unzufrieden gezeigt mit der offiziellen Erklärung Saudi-Arabiens. Für Sorgenfalten ...

