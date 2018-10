Am 16. Oktober 2018 feierte die WASGAU Produktions & Handels AG die Neueröffnung des WASGAU Frischemarkts in Rheinböllen. Auf dem bisherigen Grundstück Am Müllergraben 5 präsentiert sich den Kunden ein wahres Schmuckstück, das den täglichen Einkauf zum Erlebnis werden lässt. Dafür sorgen gerade auch die rund 35 Mitarbeiter, unter denen sich ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...