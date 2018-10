SPD und Grüne sind in laut aktuellem ZDF-Politbarometer in Hessen wieder gleichauf. Laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, kommen beide Parteien auf je 20 Prozent.

Im Vergleich zur Umfrage vor einer Woche haben die Grüne zwei Prozent verloren, die SPD hat sich nicht verändert. Die CDU kommt in der neuen Umfrage auf 28 Prozent, zwei Prozent mehr als letzte Woche. Linke und FDP bleiben bei acht Prozent, die AfD bleibt bei zwölf Prozent, die Andern bei vier Prozent. Die Befragung wurde in der Zeit vom 24. bis 25. Oktober unter 1.205 Wahlberechtigten in Hessen telefonisch erhoben.