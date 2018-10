In Mannheim ist am Samstagmorgen bei einem Zimmerbrand eine Person ums Leben gekommen. Der Brand im Mannheimer Stadtteil Oststadt wurde gegen 10:15 Uhr gemeldet, teilte die Polizei am Samstag mit.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte kam Rauch aus dem Obergeschoss einer Wohnung. Bei den Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr eine Person tot aus der Wohnung geborgen, so die Polizei. Die genauen Umstände der Todesursache oder der Brandursache sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen, so die Beamten weiter.