Die Nordex SE hatte Anleger und Aktionäre in dieser Woche über einen neuen Auftrag informiert. Hierbei hat Falck Renewables seinen Serviceauftrag mit Nordex um fünf Jahre verlängert. Der Auftrag umfasst die 159 Turbinen die in Großbritannien, Frankreich und Italien stehen. Bei der Verlängerung machten beide Unternehmen keine Angabe über finanzielle Details. Am 13. November stehen bei Nordex die Quartalszahlen an und kurz davor melden sich die Analysten ...

