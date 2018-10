Der Brite Lewis Hamilton ist vorzeitig Formel-1-Weltmeister der Saison 2018. Der Mercedes-Pilot fuhr am Sonntag in Mexiko zwar nur auf Platz vier durchs Ziel, aber das reichte aus. Sebastian Vettel wurde Zweiter, er hätte die vorzeitige Krönung seines Dauerkonkurrenten nur verhindern können, wenn er gewonnen hätte und Hamilton ausgefallen oder nicht besser als Siebter geworden wäre.

Hamilton, der letztes Jahr auch schon in Mexiko seinen Weltmeistertitel gefeiert hatte, sichert sich damit den fünften WM-Titel und zieht gleich mit Juan Manuel Fangio. Nur Michael Schumacher ist mit sieben WM-Krönungen noch vor Hamilton. Sieger am Sonntag in Mexiko wurde Max Verstappen, Kimi Räikkönen wurde Dritter.