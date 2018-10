Kloten / Stein am Rhein - Phoenix Mecano hat im dritten Quartal 2018 eine moderate Umsatzsteigerung verbucht. Unter dem Strich blieb dem Komponenten- und Gehäusehersteller zwar deutlich mehr Gewinn, dennoch wurden die Markterwartungen leicht verfehlt. Der Ausblick für das Gesamtjahr wird bestätigt, auch wenn das Umfeld herausfordernder wird.

Der Auftragseingang sank sogar leicht um 0,7 Prozent auf 149,9 Millionen Euro, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Den konsolidierten Bruttoumsatz steigerte Phoenix Mecano um 3,2 Prozent auf 158,0 Millionen. In den ersten neun Monaten war es ein Plus von 4,6 Prozent auf 497,3 Millionen.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT legte im dritten Quartal dank der Trendwende bei der Sparte Elcom/Ems kräftig zu wurde auf 10,8 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Auch beim Reingewinn machte sich die Entwicklung bemerkbar - dieser kletterte von 3,1 Millionen im Vorjahr auf 8,3 Millionen in die Höhe.

Mit den Zahlen hat Phoenix Mecano die Vorgaben ...

