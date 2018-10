In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals hat der FC Bayern München auswärts gegen den Viertligisten SV Rödinghausen knapp mit 2:1 gewonnen. Bereits in der 8. Minute erzielte Sandro Wagner die frühe Führung für die Münchner.

Nach einem Eckstoß war Rafinha an den Ball gekommen und hatte Renato Sanches toll bedient, der von links volley zu Wagner passte, sodass dieser den Ball im Zentrum nur noch einschieben musste. In der 13. Minute baute Thomas Müller durch einen verwandelten Elfmeter die Münchner Führung weiter aus. Linus Meyer erzielte in der 49. Minute noch den Anschlusstreffer für die Gastgeber. Kelvin Lunga hatte punktgenau auf den heranstürmenden Meyer geflankt, der den Ball im Fallen mit dem Knie ins Tor traf.

Die weiteren Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV 0:3, 1. FC Heidenheim - SV Sandhausen 3:0.