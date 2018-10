In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals hat der FC Augsburg gegen den 1. FSV Mainz 05 nach Verlängerung mit 3:2 gewonnen. In der 19. Minute erzielte Philipp Mwene die Führung für die Mainzer.

Alexandru Maxim hatte sich gegen zwei Augsburger durchgesetzt und auf das lange Eck geschossen, doch Torhüter Andreas Luthe konnte den Schuss parieren. Der Ball gelangte über Umwege zu Mwene, der aus kurzer Distanz einschob. In der 40. Minute fiel der Augsburger Ausgleichstreffer durch ein Eigentor vom Mainzer Abwehrspieler Stefan Bell. Augsburger Michael Gregoritsch hatte eine Flanke von Jan Morávek auf Philipp Max verlängert, dessen harter Schuss auf das Tor noch von Bell per Hacke abgefälscht wurde.

In der 45. Minute erzielte Robin Quaison die Führung für die Mainzer. Gaetan Bussmann hatte von links geflankt, sodass der Ball über Umwege zu Quaison im Rückraum gelangte, der nach einem kleinen Haken ins linke untere Eck traf. In der 86. Minute gelang Gregoritsch noch der Ausgleich für die Augsburger. Max hatte einen flachen Pass in den Rückraum der Mainzer Abwehr gespielt, wo Gregoritsch die Kugel ins untere linke Eck versenkte.

In der 105. Minute der Verlängerung traf Caiuby per Kopf zum 3:2-Endstand für die Augsburger nach einer Flanke von Alfred Finnbogason.