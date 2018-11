Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die wirtschaftlichen Herausforderung der Zukunft vor allem in der Digitalisierung. Es sei eine "Tatsache, dass andere Länder, insbesondere in Asien, hier vor allem China, natürlich auch sehr aufholen und sich gerade im digitalen Bereich sehr dynamisch entwickeln", sagte Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft.

Deshalb sei es wichtig, dass die Bundesregierung jetzt eine Strategie für die Digitalisierung vorlege, "und auch einen Fahrplan für die Arbeiten im Rahmen der Künstlichen Intelligenz". Neben den "sehr konstanten hohen Förderungen für Forschung und Entwicklung" solle auch die steuerliche Forschungsförderung für mittelständische Unternehmen helfen. Am kommenden Mittwoch wird der Sachverständigenrat für die Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein neues Jahresgutachten vorlegen und der Kanzlerin übergeben. "Ich bin jetzt schon gespannt darauf, was der Sachverständigenrat uns empfehlen wird", sagte Merkel.