Die Grünen haben nach der Hessenwahl und der Ankündigung des Rückzugs von Angela Merkel ihren Höhenflug in der neuesten Forsa-Umfrage fortgesetzt. Laut der Erhebung für RTL und n-tv, die am Samstag veröffentlicht wurde, macht die Öko-Partei in der letzten Woche einen regelrechten Sprung nach oben und kommt jetzt auf 24 Prozent.

Das sind drei Prozent mehr als letzte Woche. Auch CDU/CSU können zulegen, allerdings nur einen Punkt auf jetzt 27 Prozent. Die SPD verliert einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommt 13 Prozent, die FDP bleibt bei 9 Prozent, die Linke lässt einen Punkt nach und kommt ebenfalls nun auf 9 Prozent. Die AfD verliert auch einen Punkt und kommt 13 Prozent, der Rest geht an die Sonstigen.

Für die Erhebung wurden vom 29. Oktober bis 2. November 2018 insgesamt 2.502 Personen befragt.