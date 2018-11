Im ersten Sonntagsspiel des zehnten Spieltags der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach das Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:0 gewonnen. Die Gladbacher ziehen damit aufgrund des besseren Torverhältnisses an den Bayern vorbei und rücken auf den zweiten Platz vor, während Düsseldorf gemeinsam mit Stuttgart Schlusslicht ist.

Im ersten Durchgang waren die Gastgeber das bessere Team, machten aber zu wenig aus ihren Chancen. Die Fortuna verteidigte kompakt. Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Gladbach dann aber doch in Führung gehen, als Thorgan Hazard einen Elfmeter verwandelte. Kaan Ayhan hatte den Ball zuvor im eigenen Strafraum mit der Hand berührt.

In der 67. Minute legten die Gladbacher nach: Jonas Hofmann traf nach einem Fehler im Spielaufbau der Düsseldorfer. In der Schlussphase hatte Gladbach die Partie im Griff, wobei Hazard in der 82. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages für die Entscheidung sorgte. Am elften Spieltag trifft Düsseldorf auf Hertha BSC, Mönchengladbach spielt in Bremen.