Zürich - Umfassende Analysen von Schweiz Tourismus (ST) zeigen klare Chancen für den Wintertourismus. Eine tragende Rolle spielen dabei Familien. Diese will die gesamte Branche nun für ihre Treue belohnen und darüber hinaus neue Gäste hinzugewinnen. Die Schweiz schenkt Kindern über 12'000 Wochenskipässe - eine von zahlreichen Massnahmen auf dem langen Weg zurück zu den starken Zahlen des Schweizer Tourismus von 2008.

In Sachen Gästezufriedenheit ist der Schweizer Winter seit Jahren top. Die neuste Studie, der Best Ski Resort Report 2018, zeigt die Schweiz wiederum auf Rang 1 der Alpenländer mit 8,1 von 10 Punkten. Dennoch kann auch der ausgezeichnete vergangene Winter nicht über den langfristigen Rückgang der Logiernächte hinwegtäuschen. So liegt etwa die Zahl der Übernachtungen deutscher Gäste noch immer 22 % unter dem Wert von 2013. Die überdurchschnittlich positive Konsumentenstimmung (SECO/Link, Okt. 2018), in Kombination mit dem von der KOF prognostizierten moderaten Wachstum in allen wichtigen Märkten, geben aber Anlass zu Optimismus - so Martin Nydegger, Direktor von ST: «Wir freuen uns über den Trend, sehen aber, dass der Weg ...

