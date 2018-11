Der AUD/USD konnte seine Abwärtskorrektur vom 6-Wochenhoch stoppen, da der Bereich des 100-Tage-SMA eine Unterstützung bot und so versuchen die Bullen nun die 0,7300 zu überwinden. Die Investoren haben die Ergebnisse der US Midterm-Wahlen verarbeitet und so erholte sich der US-Dollar vom 2,5-Wochentief, was die Rallye des Paares begrenzt. Der Rückgang ...

