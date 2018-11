In den ersten neun Monaten verzeichnete die Energiesparte des Münchner Konzerns einen Verlust von gut zehn Millionen Euro. Bis zum Jahresende soll das Ergebnis noch kräftig ins Plus gedreht werden.Die Baywa AG hat in den ersten drei Quartalen ihren Umsatz auf 12,2 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) fiel dagegen erwartungsgemäß deutlich auf 28,3 Millionen Euro - im Vorjahreszeitraum lag es bei 90,3 Millionen Euro -, wie der Münchner Konzern am Donnerstag veröffentlichte. Baywa ist allerdings optimistisch, dass es im vierten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...