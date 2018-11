Die FX-Strategen der Scotiabank sehen die Chance auf eine Konsolidierung im USD/CAD. Wichtige Zitate: Das Währungspaar bewegte sich in den letzten Wochen rund um die psychologisch wichtige Marke von 1,31. Da sich das Währungspaar in so engen Spannen bewegte, könnte ein dynamischer Breakout ins Haus stehen, glauben wir zumindest. Unterstützung liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...