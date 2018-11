Die Aurora Cannabis Inc ist weiter auf dem Vormarsch und dabei sein Geschäft auszubauen. Das Unternehmen will noch in dieser Woche seine hochmoderne Cannabisproduktionsstätte in Lachute eröffnen. Auf über 48.000 Quadratmetern sollen hier bis zu 4.5 Tonnen hochwertiges Cannabis pro Jahr produziert werden. Neben einer großen Indooranlage ist dies die zweite Produktionsstätte vor Ort. Zu dem scheint der Abschluss zur Übernahme von ICC Labs durch Aurora ...

