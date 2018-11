Der AUD/USD befindet sich nun in einer bearish Konsolidierungsphase und aktuell findet der Handel am unteren Ende der Tagesrange, knapp unter 0,7250, statt. Das Paar baut seinen Abprall von der 0,7300 weiter aus, da es eine Kombination verschiedener Faktoren gibt, welche das Paar am Freitag belasten. Die FOMC-induzierte USD Stärke und das schwächere ...

