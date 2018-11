Die Redner von SPD, Grünen und der Linken kritisierten bei der ersten Lesung des Entwurfs die geplanten Kürzungen der Photovoltaik-Einspeisevergütung für Dachanlagen zwischen 40 und 750 Kilowatt. Sie forderten dringend im weiteren parlamentarischen Prozess in diesem Punkt und auch an anderen Stellen nachzujustieren - ebenso der BEE.Anfang der Woche verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf des Energiesammelgesetzes und am Freitag beriet der Bundestag bereits in erster Lesung darüber. Gerade einmal 27 Minuten dauerte die Erörterung des Gesetzesentwurfs im Parlament, ehe er in die Ausschüsse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...