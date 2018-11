Trotz der breit angelegten Dollar-Stärke hat der USD/JPY an Schwung verloren und sank unter die Marke von 114,00. Grund dafür war ein stärkerer japanischer Yen, der von der hohen Risikoaversion an den internationalen Finanzmärkten profitierte. Zuletzt handelte das Paar auf 113,72 und verlor damit 0,3 Prozent. In den USA wurden die Erzeugerpreise veröffentlicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...