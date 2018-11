Nach einer anhaltenden Seitwärtsphase in der Nähe von 1,1350 Dollar geriet der EUR/USD in den letzten Stunden erneut unter Beschuss und markierte mit 1,1315 Dollar ein neues 8-Tages-Tief. Zuletzt handelte die Gemeinschaftswährung zum Greenback auf 1,1335 Dollar und verlor somit 0,25 Prozent. Die US-Notenbank Fed erwähnte den jüngsten Kurssturz am ...

