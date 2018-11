Der US-Dollar befindet sich am Freitagabend im Rallye-Modus und beförderte den AUD/USD eine Etage tiefer. Das Paar sank auf 0,7220 Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit 2 Tagen. Vom Hoch am Donnerstag bei 0,7301 Dollar verlor der Aussie knapp 80 Pips. Der Greenback gewann nach guten US-Erzeugerpreisen an Momentum und setzte seine Rallye ...

