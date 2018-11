Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will laut eines Berichts in der nächsten Woche Thomas Haldenwang zum Nachfolger des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ernennen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Regierungskreise.

Der bisherige Maaßen-Stellvertreter arbeitet seit 2009 im Bundesamt für Verfassungsschutz. Bereits letzte Woche hatte es entsprechende Gerüchte gegeben. Die ARD und Focus hatten jeweils unter Berufung auf eigene Informationen entsprechend berichtet.