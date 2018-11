Der S&P 500 hat zu Wochenbeginn den Pegel bei 2600 und die Oberseite eines Aufwärtskanals aus 2009 angelaufen (wie hier avisiert). Dies geschah intraday, den Handel beschloss er deutlich darüber. Und stieg in den folgenden drei Handelstagen weiter an, angeführt vom Technologiesektor. Genau der stellte am Freitag aber auch die größte Belastung dar. Apple hatte am Vorabend nach Börsenschluss einen schwächer als erwarten Umsatz im vierten Quartal vorhergesagt. ...

