Im ersten Sonntagsspiel des elften Spieltags der Bundesliga hat RB Leipzig 3:0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Die Sachsen ziehen damit am FC Bayern vorbei und rücken vor auf Platz drei.

Die Werkself muss sich in der Tabelle weiterhin nach unten orientieren - sie hat nur zwei Punkte Vorsprung auf Platz 16. In der ersten Halbzeit war RB das klar bessere Team. Die Leverkusener hatten offensiv keine zündenden Ideen. Der Führungstreffer der Leipziger durch Yussuf Poulsen in der 27. Minute war demnach auch durchaus verdient.

Nach dem Seitenwechsel spielte Leverkusen offensiver, die Gastgeber standen aber defensiv sehr kompakt. Viel Druck konnten die Gäste deshalb nicht aufbauen. In der 68. Minute traf Lukas Klostermann zum 2:0. Kurz vor Schluss machte Poulsen mit seinem zweiten Treffer des Tages den Deckel drauf.

Am zwölften Spieltag trifft Leverkusen nach der Länderspielpause auf Tabellenschlusslicht Stuttgart, Leipzig spielt in Wolfsburg.