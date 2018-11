Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt mit 3:0 gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang Luka Jovic ein Doppelpack.

In der 61. Minute ließ der Frankfurter nach einer Vorlage von Ante Rebic einen Gegenspieler aussteigen und verwandelte anschließend aus zwölf Metern. In der 73. Minute nahm Jovic einen Ball von Filip Kostic in der Strafraummitte direkt und traf erneut. In der 81. Minute schoss Sébastien Haller ein Tor für die Gastgeber. Frankfurt steht mit 20 Punkten auf Platz vier der Tabelle vor dem FC Bayern München.

Schalke bleibt mit 10 Punkten auf Platz 14.