Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Brasilien gewonnen. Mercedes sicherte sich mit dem Rennergebnis vorzeitig den Titel in der Konstrukteurs-WM. Das ist der fünfte Titel in der Konstrukteurs-Meisterschaft für Mercedes in Folge.

Zweiter in Sao Paulo wurde Max Verstappen (Red Bull). Auf den weiteren Plätzen folgten Kimi Räikkönen (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari), Charles Leclerc (Sauber), Romain Grosjean (Haas), Kevin Magnussen (Haas) und Sergio Pérez (Racing Point).