Bei knapp 40 Euro hat der Markt der Siemens Healthineers AG Aktie bisher den absoluten Höchstwert erreicht. Von dort aus ist der Kurs in eine deutliche Abwärtstendenz übergegangen. Erst bei etwa 32 Euro haben die Käufer den weiteren Preisfall gestoppt. Der Markt befindet sich seitdem wieder in einem klaren Aufwärtstrend und steht dadurch kurz vor dem Höchstwert von 40 Euro. Der Schlusskurs lag am vergangenen Freitag bei ca. 38,85 Euro. Möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...