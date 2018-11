München - Allianz Global Investors baut aktive Investmentprozesse mit Künstlicher Intelligenz ('KI') und Big Data aus. Dazu hat der globale Investmentmanager internationale Start-Ups zum ersten «Allianz Global Investors Hackathon» in London eingeladen. Gemeinsam mit Investmentexperten arbeiten sie vom 13. bis 15. November an Ansätzen, die aktiven Investmentprozesse durch Nutzung modernster KI- und Big Data-Technologien weiter zu optimieren. Die teilnehmenden Start-Ups wurden aus einem Pool von rund 130 spezialisierten Unternehmen ausgewählt. Drei Teilnehmer, die am 15. November eine achtköpfige Jury mit ihren Ideen überzeugen, können diese 2019 im Unternehmen umsetzen.

«Der fundamentale Informationsvorsprung steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt unserer aktiven Investmentprozesse. Das ist für unsere Kunden ein entscheidendes Argument, wenn sie uns ihr Geld anvertrauen. Um auch morgen einen Schritt voraus zu sein, ist es heute entscheidend, Technologie als Chance zu begreifen und neue Wege zu gehen. Die Kombination von disruptivem Technologie-Knowhow junger Start-Ups mit unseren speziellen Erfahrungen als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...