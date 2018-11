Zürich - Der Mangel an qualifizierten Fachkräften nimmt global zu. Reagieren Unternehmen nicht rechtzeitig, kann dies zu Einbussen in Billionenhöhe aufgrund entgangener Umsätze führen. Dies zeigt eine aktuelle Studie von Korn Ferry (NYSE:KFY), dem weltweit führenden Personalberatungsunternehmen für die Rekrutierung und Entwicklung von Führungskräften.

Über 1'500 Geschäftsführer der weltweit grössten Unternehmen wurden für die Korn Ferry-Studie «The Talent Shift» befragt. Die überwiegende Mehrheit ist sich bewusst, dass es in Zukunft zu einem Mangel an talentierten Fachkräften kommen wird. Trotzdem sind die Unternehmen zuversichtlich: 95 % sind sich sicher, dass ihr Unternehmen den Fachkräftemangel in Zukunft decken kann. Fast 75 % gehen zudem davon aus, dass die Technologie viele Fachkräfte ersetzen wird.

Ein Strukturwandel mit Folgen

Laut Experten kann diese Denkweise Unternehmen teuer zu stehen kommen. Der Fachkräftemangel ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein Strukturwandel, der Unternehmen ...

