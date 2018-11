Die Vorsitzende der Gruppe der Frauen der Unionsfraktion, Yvonne Magwas (CDU), hat gefordert, den aktuell niedrigen Frauenanteil im Bundestag bei einer künftigen Wahlrechtsreform zum Thema zu machen. Dass der Frauenanteil im Bundestag mit aktuell 31 Prozent so niedrig wie seit 2002 nicht mehr ist, sei "überaus unbefriedigend", sagte Magwas am Montag.

Deshalb müsse der Aspekt "Mehr Frauen in Parlamente" bei der Wahlrechtsreform thematisiert werden. "Das darf nicht ausgespart bleiben", so die CDU-Politikerin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montagmittag beim Festakt zu 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland kritisiert, dass der Bundestag in dieser Legislatur "kein Ruhmesblatt" sei. Auch wenn Frauenquoten viel bewirkt hätten, sei man noch lange nicht am Ziel.

"Das Ziel muss Parität sein, Parität überall", sagte Merkel.