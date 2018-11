Darmstadt / Zürich - Die Software AG (Frankfurt MDAX: SOW) hat heute das neue Release ihrer Integration Platform as a Service (iPaaS), webMethods Integration Cloud, vorgestellt. Mit dem neuen Release können Kunden Integrationen, die sie On-Premise erstellt haben, direkt in webMethods Integration Cloud bereitstellen.

Für webMethods-Kunden verringert dieses neue Release die Komplexität der Cloud-Bereitstellung deutlich und ermöglicht eine direkte ("lift and shift") Migration in die Cloud, bei der sie ihre vorhandenen Lizenzen weiternutzen können (Bring Your Own Licence, BYOL). Bei dieser Vorgehensweise profitieren die Kunden von allen Vorteilen der Cloud, zum Beispiel Kosteneffizienz, Geschwindigkeit, Sicherheit und Flexibilität. Ausserdem müssen sie sich dank der Funktionen von webMethods Integration Cloud für Cloud-Deployment nicht mehr um Upgrades, Wartung und Fixes kümmern, da sichergestellt ist, dass ihre Integrationslogik immer auf der neuesten iPaaS-Version läuft.

Wolfram Jost, Chief Technology Officer der Software AG, sagte: "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden von diesen neuen Funktionen für das Cloud-Deployment begeistert sein werden. Wir sprechen hier von einer Plattform, die von der Software AG gehostet wird. Das heisst, die Software AG übernimmt die Softwarewartung, Updates und Änderungen. Unsere Kunden können sich darauf konzentrieren, ihre Integrationsprojekte schnell und flexibel zu implementieren, und wir betreuen das zugrunde liegende System. Damit spielen wir eine immer wichtigere Rolle für den Erfolg der Unternehmen."

Jost fuhr fort: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...