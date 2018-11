Die Fruit Attraction 2018 hat Rekorde gebrochen und etabliert sich zu einer der wichtigsten Weltveranstaltungen in dem Obst- und Gemüsesektor. Ihre 10. Ausgabe übertraf mit Unterstützung von 81.235 Geschäftsleuten aus 122 Ländern, ein Plus von 19%, und 1.621 Unternehmen aus 40 Ländern (+11%) bei weitem all ihre Parameter bezüglich der Teilnahme. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...