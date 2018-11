Zürich - Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind in der vergangenen Handelswoche im Vorwochenvergleich angestiegen. Bei deutlich höherer Abschlussanzahl verbesserte sich zudem der ZKB eKMU-X Index um 0,5 Prozent auf 1'356,97 Zähler. Impulse blieben aber erneut aus.

In 105 Transaktionen nach 71 in der Vorwoche wurden 1,7 (1,2) Millionen Franken umgesetzt. Volumenstärkster Titel war die NZZ mit einem Umsatz von 361'890 Franken in sieben Abschlüssen. Dahinter generierten die Valoren des EW Jona Rapperswil in vier Transaktionen 265'000 Franken. Die Papiere der acrevis Bank erzielten in fünf Trades 177'968 Franken und die WWZ-Aktien in acht Abschlüssen 173'950 Franken. Schliesslich erreichten auch die Namenaktien von Reishauer einen Umsatz von über 100'000 Franken, nämlich 148'000 Franken in einem Abschluss.

Grössere Kursausschläge nach oben gab es bei der Immobiliengesellschaft sitEX Properties (+4,3%), Auto AG Holding (+2,0%) und bei den Titeln des Grand Resorts Bad Ragaz (+1,0%). Letztere standen schon in der Vorwoche in der Gunst der Anleger.

Unter Abgabedruck litten im eKMU-X-Index indes die Aktien der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen (-4,4%) und des EW Jona-Rapperswil (-4,2%). Beide Titel zählten in der vorangegangenen Handelswoche zu den Gewinnern. Die Aktien der Weissen Arena verloren 3,2 Prozent, dies nachdem bekannt worden war, dass der Saisonstart infolge Schneeböen anfangs November verschoben werden müsse.

An der nach wie vor ruhigen Nachrichtenfront wurde publik, dass CEO Mathias Gantenbein den Flughafen Bern per ...

