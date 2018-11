Zürich - Die Cyberangriffe sind in Europa im ersten Quartal 2018 um einen Drittel gestiegen. Dies sagen Wirtschaftsführer, wie eine Befragung des WEF in Zusammenarbeit mit der Versicherung Zurich zeigt. In der Schweiz fürchten sich die Manager aller Branchen.

Cyberangriffe sind heute das grösste Risiko für Firmen. Zu diesem Resultat kommt die weltweite Befragung von rund 12'000 Unternehmern und Managern aus gut 130 Ländern im Rahmen des "Regional Risks for Doing Business report."

«Kein Risiko hat in der Schweizer Wirtschaft derart an Bedeutung gewonnen wie die Cyberkriminalität», sagt Stephan von Watzdorf, Leiter Cyberrisik Zurich Schweiz. Beliebte Ziele von Cyberattacken seien kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese hätten nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung, um in ihre IT-Sicherheit zu investieren, so von Watzdorf.

"Wir stellen fest, dass Hacker vermehrt sogenannte Ransomware, also Erpressungs-Schadprogramme verwenden, um Daten zu verschlüsseln und diese gegen Zahlung eines ...

