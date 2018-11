Die Bremer BAMF-Außenstelle soll ab dem 15. November wieder Asylverfahren bearbeiten. Das habe er gemeinsam mit BAMF-Präsident Hans-Eckhard Sommer und seinem Bremer Amtskollegen Ulrich Mäurer (SPD) beschlossen, teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag über den Twitter-Account seines Ministeriums mit.

"Nachdem wir in den vergangenen Monaten die Arbeitsabläufe, Organisationsstruktur und Qualitätsstandards im BAMF und im Bundesinnenministerium überprüft sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Qualitätssteigerung umgesetzt haben, ist es nun an der Zeit, wieder zum regulärem Betrieb der Asylverfahrensbearbeitung zwischen Bund und Land zurückzukehren", ließ sich der Bundesinnenminister in einer Mitteilung zitieren. Seehofer hatte der Bremer Behörde im Zuge der BAMF-Affäre die Bearbeitung von Asyl-Verfahren untersagt. Nach ausführlichen Überprüfungen hatte sich allerdings herausgestellt, dass von 18.315 positiven Bescheiden nur 165 Fälle und somit 0,9 Prozent zu bemängeln waren.