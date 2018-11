Der Reutlinger Photovoltaik-Anlagenbauer hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz um ein Drittel gesteigert. An seiner Prognose für das laufende Jahr hält Manz fest.Es läuft wieder besser bei der Manz AG. In den ersten drei Quartalen sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 34 Prozent auf 258,2 Millionen Euro gesteigert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auch im dritten Quartal seien mehr Umsätze als im Vergleichszeitraum 2017 erzielt worden. Daneben konnte der Photovoltaik-Anlagenbauer auch die Profitabilität verbessern. So sei im dritten Quartal ein Ergebnis ...

