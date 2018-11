Der Wiener Künstler Tom Neuwirth will in Zukunft seltener als bärtige Diva Conchita in Erscheinung treten. "Ich bin nicht mehr der Drag Artist im goldenen Kleid", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagsausgaben).

"Ein Teil von Conchita wird nie verschwinden, denn das bin ja auch ich - aber eben nur zu einem gewissen Teil", so Neuwirth weiter. Zuletzt trat Neuwirth deutlich männlicher auf. Er veröffentlichte unter anderem Fotos seiner Bauchmuskeln bei Instagram. Er habe mit regelmäßigem Training begonnen und dabei "plötzlich einen anderen Menschen im Spiegel gesehen, den ich noch nicht kannte: mich".

Er schließe nicht aus, "auch mal unter meinem richtigen Namen aktiv zu sein", sagte Neuwirth. Als Conchita Wurst hatte er mit der Ballade "Rise Like A Phoenix" 2014 den Eurovision Song Contest in Kopenhagen gewonnen und wurde als europäische Ikone für Toleranz gefeiert. Den Nachnamen Wurst hatte er bereits 2015 abgestreift. Zuletzt hat er mit den Wiener Symphonikern das Album "From Vienna With Love" veröffentlicht.

Am 18. November gibt er in Dresden sein einziges Konzert in nächster Zeit in Deutschland.