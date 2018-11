Die Deutsche Bahn steht laut eines Zeitungsberichts vor der größten Einstellungsoffensive in ihrer Geschichte. 2018 sollen 24.000 neue Mitarbeiter unter Vertrag genommen werden, berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf eigene Informationen.

Das seien 10.000 mehr als in früheren Jahren und auch deutlich mehr als noch vor kurzem geplant. Anfang Oktober sei die Rede von 20.000 neuen Mitarbeitern gewesen, berichtet die Zeitung weiter. Der Vorstand unter Führung von Richard Lutz wolle mit dem Personal die Probleme beseitigen, die etwa durch die reduzierte Instandhaltung von Zügen oder den Mangel an Lokführern, Zugbegleitern oder Fahrdienstleitern verursacht werden, so die Zeitung. Allein für die Wartung von Zügen und Gleisanlagen würden 2.000 neue Stellen geschaffen.

Zuletzt habe die Pünktlichkeitsquote der Bahn nur bei 71 Prozent gelegen. Das Ziel von 82 Prozent hatte Lutz längst aufgegeben. Die Einstellungswelle sei Teil einer Qualitätsoffensive, die Lutz und seine Vorstandskollegen dem Aufsichtsrat am 22. Und 23. November präsentieren wollen, berichtet die Zeitung weiter. Dazu komme ein Bündel von 50 Einzelmaßnahmen - von der Beschaffung neuer Fahrzeuge bis zu einer stärkeren Zentralisierung der Entscheidungen im Bahnkonzern.

Infrastruktur, Züge und Digitalisierung würden die Bahn zusätzlich rund fünf Milliarden Euro kosten. Die steigenden Ausgaben für Personal kämen noch obendrauf, berichtet die Zeitung.