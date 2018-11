Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek empfiehlt, rechtspopulistische Provokationen zu ignorieren. "Wenn Sie jeden Blödsinn zu kontern versuchen, der da aus diesen Mäulern hervorsprudelt, dann kommen Sie gar nicht mehr nach. Inzwischen ist es ja salonfähig geworden, ganz bewusst mit der Unwahrheit zu provozieren", sagte Simonischek dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagsausgaben).

"Was ein FPÖler denkt, ist mir wurscht. Diesen ganz rechten Typen begegne ich auch gar nicht, die kenne ich nicht. Die tauchen irgendwie nicht wirklich auf", so Simonischek weiter.

Der Schauspieler sieht aber auch die demokratische Gegenwehr in Österreich erstarken: "Wir kriegen vielleicht nicht eine Viertelmillion auf die Straße wie kürzlich in Berlin. Aber auch hier gibt es immer mehr Aktionen für die Demokratie", sagte Simonischek. Er glaube immer noch, dass es in Österreich eine proeuopäische Mehrheit gebe. "Der Rechtsruck in diesem Land ist nicht so stark, wie das manchmal im Ausland erscheinen mag. Ich hoffe, dass ich da nicht blauäugig bin", so Simonischek.