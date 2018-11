Der Bayer-Konzern kündigte am Dienstag die Bestätigung der Prognose für 2018 an. Allerdings ist das Thema Glyphosat noch nicht vom Tisch und so soll sich die Zahl der Klagen erhöht haben. Die Aktie rutschte teils um 6% in zwei Handelstagen nach unten und bewegt sich jetzt in einem charttechnisch fast neutralen Bereich. Man darf gespannt sein, ob sich eine Gegenbewegung ergibt und sich daraus eine Trading-Chance ableiten lässt. Sicher ist im Moment ...

