Cancom hat am 14. November knapp das Treppchen im TecDAX verpasst. Der Anbieter für IT-Infrastruktur hat zwar seit dem 13. Mai ausgehend von einem Hoch bei 52,60 Euro knapp 40 Prozent in der Spitze verloren, zeigte aber seit Anfang August eine gewisse Stärke. Das Tief bei 31,04 Euro hat bei den Bullen Aktivität ausgelöst und wenn man sich den Chart anschaut, war das bereits im Februar an ähnlicher Stelle der Fall. Jetzt wird es spannend, ob die Aktie ...

