Darmstadt - Die Software AG ist vom Branchenanalysten Gartner, Inc. in der Studie "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools" als ein Leader positioniert worden. Damit stuft Gartner die Software AG mit ihrer Alfabet-Software für Enterprise Architecture Management (EAM) zum elften Mal nacheinander als Leader ein.

Dr. Wolfram Jost, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands der Software AG, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis. Ich denke, unsere andauernde Führungsrolle im Magic Quadrant von Gartner unterstreicht unsere Fähigkeit, die Digitalisierungsprogramme unserer Kunden mit modernen Lösungen zu unterstützen. Für uns belegt dieser Magic Quadrant von Gartner, dass wir die besten Zukunftsvorstellungen für EAM haben und mit einzigartigen neuen Alfabet-Funktionen sicherstellen können, dass unsere Kunden ihre IT- und Unternehmensstrategie effizient und effektiv steuern können."

Das jüngste Release der Alfabet-EAM-Software (R10.3) beinhaltet u.a. folgende Funktionen:

Automated Data Translation: Bietet Anwendern, die in verbundenen, multinationalen Umgebungen mit Alfabet arbeiten, eine hohe Benutzerfreundlichkeit und steigert ihre Produktivität. Die Funktion ermöglicht die Nutzung von Übersetzungsprogrammen wie Google Translate, Amazon Translate, and DeepL Translator zur automatischen Übersetzung von Benutzeroberflächen-Elementen in jede beliebige Sprache mit minimalen Kosten und geringem Aufwand. Die Anwender arbeiten also in der ihnen vertrauten Sprache und können damit als die Experten für ein bestimmtes Thema mehr Informationen beisteuern, zudem verbessert sich die Qualität der Informationen. Damit sind zwei wichtige Voraussetzungen für die Unterstützung von Entscheidungen erfüllt. Microsoft PowerPoint Publication Facility: Diese neue Funktion nutzt die flexiblen Layout-Features von Microsoft PowerPoint, ergänzt um Visualisierungen und dynamische Alfabet-Inhalte, und ermöglicht die Bereitstellung hochwertiger Dokumente für Führungskräfte. Automatische Assisstenten: Damit stehen neue Pop-up-Fenster mit unterschiedlichen informativen Inhalten zur Verfügung, um dem Gelegenheitsnutzer Kontext und Anleitungen für jede anstehende Aufgabe an die Hand zu geben. Dabei kann es sich um Kontext und Anleitungen ...

